Berco, vertice azienda-sindacati. Si parla del contratto integrativo

Due incontri importanti si sono svolti nella giornata di martedì tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom, Uilm con la direzione aziendale di Berco. A darne notizia sono le stesse organizzazioni sindacali in una nota, nella quale riferiscono dei nuovi sviluppi, successivi all’accordo raggiunto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) lo scorso 10 aprile, con il quale è stato scongiurato il licenziamento unilaterale di 247 lavoratori dello stabilimento copparese, dopo oltre sei mesi di vertenza e oltre 350 ore di sciopero di lavoratrici e lavoratori. A Copparo si è svolto l’incontro tra la direzione aziendale, le rappresentanze sindacali territoriali per dar corso al negoziato in merito alla contrattazione di secondo livello. come da protocollo siglato a Palazzo Piacentini. Su questo fronte, tra sindacati e vertici aziendali è stato condiviso un calendario d’incontri "e verrà proposta una piattaforma – riferiscono da Fim, Fiom e Uilm – che verrà condivisa con le lavoratrici e i lavoratori. Comunque dovrà essere mantenuto prioritariamente un costante confronto sull’andamento produttivo e sulle prospettive industriali, visto che nelle settimane successive sono stati trovati gli accordi sugli ammortizzatori sociali e le uscite dallo stabilimento di Copparo".

Sempre martedì tra organizzazioni sindacali e direzione aziendale si è tenuto un incontro da remoto con il Mimit, alla presenza della Regione Veneto, riguardo il futuro dello stabilimento di Castelfranco. Su questo fronte, "l’azienda – riportano dai sindacati – ha comunicato di essere direttamente impegnata nel trovare una soluzione industriale in continuità per il sito di Castelfranco al di fuori di Berco, e la volontà di discutere con le organizzazioni sindacali degli ammortizzatori sociali e di opportunità di ricollocazione dei lavoratori" e ha altresì riferito "di essere già in discussione con un soggetto locale che è interessato ad una parte del sito e ad una parte dei lavoratori e che comunque la direzione non esclude anche altre soluzioni per la continuità dello stabilimento".

v. f.