"Berco, vogliamo confrontarci. Responsabilità verso gli occupati"

Sono numerosi i dipendenti dello stabilimento Berco di Copparo provenienti dal Polesine. Oltre 400. E a fronte della crisi che si è aperta con l’annuncio di 480 licenziamenti e la cancellazione del contratto integrativo aziendale, il sindaco di Polesella Emanuele Ferrarese ha convocato un tavolo a cui parteciperà anche il primo cittadino di Copparo, Fabrizio Pagnoni. L’appuntamento stasera alle 20.30, nella sala consiliare del Comune rodigino.

"Questi momenti di condivisione continuano ad essere significativi – afferma Pagnoni –. È infatti imprescindibile l’unità e la coesione delle istituzioni, dei territori e delle loro realtà economiche e sociali per fare massa critica e poter incidere positivamente sulle sorti di questa vertenza. È indispensabile ragionare in un’ottica complessiva e di ampio orizzonte, temporale e geografico, sovraregionale, per poter affrontare un panorama fosco dal punto di vista della metalmeccanica". L’appuntamento sarà un’occasione per raccogliere opinioni e dialogare su possibili azioni. L’invito è stato esteso ai senatori Bartolomeo Amidei e Massimiliano Romeo, agli onorevoli Massimo Bitonci, Alberto Stefani e Andrea Ostellari, agli assessori regionali del Veneto Cristiano Corazzari e Valeria Mantovan, ai consiglieri regionali del Veneto Simona Bisaglia e Laura Cestari, al presidente della Provincia di Rovigo Enrico Ferrarese, al sindaco di Ferrara Alan Fabbri, al sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon, ai rappresentanti di Cgil e Cisl, Confindustria Veneto Est e Confartigianato Polesine.

"Abbiamo convocato il tavolo per il 5 novembre, perché sappiamo quanto forte sia l’impatto occupazionale qui in Emilia-Romagna e anche, in misura parziale, nel Veneto. Noi vogliamo assolutamente confrontarci con l’azienda, affinché abbia una postura di responsabilità nei confronti degli occupati che, per lungo tempo, hanno salvaguardato i livelli produttivi dell’azienda". Così il ministro delle Imprese Adolfo Urso, da Bologna, parlando della Berco. Sia sulla situazione Berco, sia su quella della Regal Rexnord di Masi Torello, interviene il vice-capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, che ha presentato un’interrogazione: "La provincia di Ferrara assiste a una desertificazione industriale, in particolare del settore metalmeccanico".

Valerio Franzoni