Bergamini cede sport e protezione civile a Patroncini e Zanella

Un rimpasto di deleghe per "ottimizzare il servizio". Con queste parole il sindaco Davide Bergamini (nella foto) ha annunciato in consiglio comunale la decisione di cedere le deleghe allo sport e alla protezione civile, finora detenute personalmente, rispettivamente all’assessore Daniela Patroncini e al vicesindaco Mauro Zanella. "Ho deciso di trasferire la delega allo sport all’assessore Daniela Patroncini e la delega alla protezione civile al vicesindaco Mauro Zanella, che con me già si occupavano di questi settori. Questo, per ottimizzare il servizio e per fare in modo sin da subito che se ne occupino a tempo pieno", ha spiegato Bergamini.

La decisione ha trovato il favore del consigliere comunale di opposizione Salvatore Ilacqua, ma con non poche considerazioni in merito: "Sono favorevole a questa distribuzione delle deleghe – ha detto Ilacqua –. Tutti conoscono la distanza di pensiero con voi. Ma Patroncini e Zanella sono presenti in maniera costante sul territorio. Dal mio punto di vista un amministratore deve essere un riferimento sul territorio, cosa che non avviene per il sindaco, che è parlamentare della Lega ed è spesso impegnato in questioni di partito". Da qui la richiesta di Ilacqua: "Il sindaco farebbe bene a dare via anche la delega ai lavori pubblici, ad urbanistica e sicurezza, che gli sono ancora rimaste. Sono contro ad un sindaco part time. Non mi piace. Non ho gradito che sabato scorso ad esempio abbia scelto di presenziare ad una manifestazione di partito piuttosto che ad una nel suo comune. Preferisco un amministratore che stia sempre sul territorio".

Immediata la replica del sindaco Bergamini: "Sono certo che Ilacqua vorrebbe anche le mie dimissioni da sindaco. Con gli assessori ci sentiamo venti volte al giorno. Siamo una squadra. C’è la massima condivisione e in questi anni i risultati si sono visti".

Claudia Fortini