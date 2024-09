Bergamini: "Centrale, ribadita in conferenza la nostra contrarietà"

"In qualità di Sindaco, insieme all’assessore Lambertini, ieri abbiamo partecipato alla conferenza dei servizi durante la quale è stato illustrato il progetto della nuova centrale Biometano che si vorrebbe realizzare sul nostro territorio". Inizia così l’intervento inviato ieri ai giornali dal sindaco vigaranese Davide Bergamini, che aggiunge. "Nel corso della conferenza, abbiamo espresso il nostro parere contrario al progetto, presentando dettagliatamente le motivazioni contenute nella delibera di giunta. In particolare, abbiamo sottolineato il problema legato all’incremento del traffico veicolare sulle strade del nostro territorio, che riteniamo non idonee a sostenere questo tipo di mobilità. Inoltre, abbiamo sollevato preoccupazioni di natura ambientale, soprattutto a causa della vicinanza della centrale a insediamenti commerciali e residenziali, che potrebbero subire ripercussioni negative. Abbiamo portato avanti tutte le istanze emerse nella delibera, mentre il nostro ufficio tecnico ha elencato le criticità dal punto di vista tecnico e documentale.

Al termine della conferenza, ci riteniamo soddisfatti del clima di ascolto che si è creato, e siamo certi di aver motivato con dati oggettivi e concreti la nostra posizione contraria al progetto". Poi il primo cittadino si è rivolto alle opposizioni.

"Un aspetto che desideriamo sottolineare è legato agli pseudocomitati sorti a Vigarano, formati dai soliti noti contestatori. Questi gruppi hanno manifestato il desiderio di partecipare alla conferenza dei servizi, ma poiché non rappresentano un ente preposto, non è stato possibile. Tuttavia, era stata offerta la possibilità di tenere un’audizione con Arpae, ma hanno rinunciato. Evidentemente, la loro intenzione sembra essere solo quella di criticare e polemizzare".