Bergamini commissario della Lega a Bologna

A Bologna come a Ferrara, per il segretario provinciale della Lega Carlo Piastra, scatta il commissariamento. Nella città del San Luca, la decisione piomba dalla segreteria regionale capitanata da Matteo Rancan. E, come commissario, è stato individuato il parlamentare ferrarese Davide Bergamini. Ma andiamo con ordine. "Non si tratta di una decisione presa a cuor leggero – scandisce il segretario – ma di una mossa strategica che segna l’inizio di una nuova fase. Un cambio di passo, una spinta necessaria per restituire al partito la forza e la coesione che la provincia, purtroppo, ha visto venir meno. Una provincia che ha bisogno di ritrovare una nuova energia, un progetto e una visione condivisa". Annuncia tutto una nota del partito in cui si legge che la Lega non si è "mai fatta fermare dalle difficoltà, né dai problemi interni. Al contrario, ogni crisi è stata l’occasione per ripartire, rinnovarsi e ritrovare la propria identità. Questo commissariamento è proprio l’opportunità di voltare pagina, lasciando alle spalle le divisioni, le lotte interne, i personalismi che hanno solo indebolito il nostro progetto. La Lega è una forza politica radicata nel territorio, sempre al fianco dei cittadini, e questo commissariamento è il primo passo per consolidare quel radicamento e trasformarlo in azione concreta". La Lega incarica quindi, Davide Bergamini di gestire il partito, "sicuro che saprà esportare la virtuosa esperienza ferrarese per una maggiore crescita del movimento". Il parlamentare ferrarese, dal canto suo, ringrazia Rancan e il direttivo della Lega Emilia "per la fiducia. Ora tocca a noi tutti lavorare insieme per ristabilire quell’equilibrio interno che la Lega di Bologna merita. Il nostro obiettivo è chiaro: rilanciare il movimento e affrontare le sfide che ci attendono, a partire dalle amministrative". Sullo sfondo, resta comunque l’immagine di un partito che sta provando a ricostruire le proprie basi, partendo dai territori, conscio però di una diminuzione nettissima della rappresentanza. Sia a livello regionale – dove i consiglieri sono stati falcidiati – sia sul piano locale. Nel capoluogo regionale, così come a Ferrara si apre una fase in cui si tenta di ricucire il partito.