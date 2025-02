Bergamini difende Bizzarri: "Gode della mia fiducia"

"Nulla è cambiato rispetto a quanto si sapeva già da oltre tre anni: l’unica novità è che è stata finalmente fissata la data dell’udienza preliminare. Di conseguenza, non comprendiamo il motivo per cui si tirino in ballo improbabili dimissioni". Ribatte così, il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini ai consiglieri della lista civica ViviAmo Vigarano in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’assessore al bilancio e commercialista Ennio Bizzarri. "Se questi consiglieri avessero davvero a cuore il nostro territorio, dovrebbero ringraziare l’assessore Bizzarri (nella foto entrambi) per l’importante lavoro svolto in questi anni – dice Bergamini –. È grazie anche al suo impegno che il nostro Comune è riuscito a ripartire e che il bilancio è stato messo in sicurezza". Poi l’appunto: "Questo è un fatto non un’opinione – dice – ed avendo fiducia nel lavoro della magistratura, sono convinto che al termine di questa vicenda emergerà la verità che dimostrerà l’assoluta estraneità dell’assessore Bizzarri". Da qui il contrattacco politico: "Comprendiamo che per ViviAmo Vigarano sia più facile indulgere in chiacchiere e pettegolezzi piuttosto che affrontare temi complessi come quelli amministrativi. Tuttavia, Bizzarri continuerà a svolgere il proprio ruolo perché rappresenta un valore aggiunto per Vigarano e gode della mia stima e della fiducia di tutta la maggioranza". Se le opposizioni hanno già chiesto la sospensione di Ennio Bizzarri, Il Movimento 5 Stelle ritiene invece che "la richiesta debba essere indirizzata al segretario della Lega, che a sua volta dovrebbe sollecitare il sindaco di Vigarano – spiegano –, unico titolato a intervenire. Il Governo prenda provvedimenti immediati, perché la giustizia deve valere per tutti". Claudia Fortini