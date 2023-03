Fabio

Bergamini *

Il tempo è galantuomo, recita un antico adagio, cui sono sempre stato legato. In questo caso, è galantuomo perché, a distanza di tempo, può succedere che avesse visto giusto chi criticava un certo modo di procedere, finendo per essere tacciato di falsità, demagogia e razzismo. Ora, pare che proprio trasparente quel sistema da noi criticato non fosse. Sta succedendo con l’inchiesta in corso, relativa alla cosiddetta ’accoglienza’ dei migranti, che aveva generato un autentico business in città e sul territorio. Proprio in un periodo in cui, in molte realtà, si era ancora alle prese con i problemi di numerosi cittadini fuori dalle proprie case a causa del terremoto. ’Pensiamo prima ai nostri concittadini’, avevamo detto noi della Lega. Fummo tacciati di razzismo e demagogia, perché bisognava spalancare le porte all’accoglienza dei migranti che, tranne in qualche caso, fuggivano da paesi senza nessuna guerra. Da qui la distinzione tra migranti ’economici’, ’climatici’ o possibili rifugiati. Poco importava e importa tuttora. Quello che era realmente importante, in un’epoca solo apparentemente di vacche grasse, era quel contributo che veniva elargito (di 27,50 euro) per ciascun migrante. Gestito attraverso un collaudato sistema di cooperative (più o meno sempre quelle) e associazioni che, alla faccia della trasparenza, non sempre hanno rendicontato quelle spese. Se ricevi un contributo pubblico per occuparti di un migrante, è la motivazione con cui la Procura sta svolgendo le sue indagini, quelle risorse devono essere impiegate per quello specifico scopo. Quindi, il tutto va rendicontato. Semplice, no? Peccato che non sempre questa strada sia stata seguita. Ci siamo chiesti, negli anni in cui infuriavano le polemiche, se ci sarebbe stato questo stesso spirito solidaristico in assenza dei sussidi pubblici. Per ora, nessuna caccia alle streghe. Le autorità competenti devono essere lasciate libere di svolgere il proprio ruolo. Chi ha la coscienza pulita, avrà nulla da temere.

* Consigliere regionale Lega ER