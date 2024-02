Bergamini (Lega):: "Casumaro, dove sono i lavori pubblici?"

"Ormai i cittadini iniziano ad essere stanchi delle promesse dell’amministrazione comunale, che sta disilludendo e venendo meno a uno dei pilastri della propria campagna elettorale: la tanto decantata partecipazione dei cittadini". E’ questa la lettura del consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, a seguito degli ultimi fatti relativi alla Consulta di Casumaro, dopo le dimissioni di 4 su 7 consultori, replicando anche ad Alessandro Cortesi (Pd). "Apprendiamo che i lavori pubblici programmati per il territorio viaggiano spediti, anche se ai cittadini di Casumaro non risulta, visto che di asfalti, completamento della Delegazione e nuove scuole ancora non abbiamo visto nulla – dicono Bergamini e il segretario della Lega centese, Luca Cardi –. Evidentemente, la protesta palesata dai membri della consulta, con numerose dimissioni, ha scarso valore per questa amministrazione. Sul Punto Salute del paese, la cui apertura viene definita imminente dal Pd, ricordiamo che a una precisa interrogazione di oltre un anno fa, l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, dava in via di conclusione l’appalto, che sarebbe dovuto giungere a termine in primavera 2023". E allargano. "Ciò che più interessa è una interlocuzione seria con le varie istituzioni coinvolte a proposito dei contenuti della struttura – concludono - Non vorremmo che restasse una scatola vuota".