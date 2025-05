Bergamini, sulle attenuanti decide l’Appello

La Cassazione ha rimandato alla corte d’Appello la decisione sulle attenuanti concesse a Isabella Internò, condannata in primo grado a sedici anni per l’omicidio dell’ex fidanzato, il calciatore argentano Denis Bergamini, trovato senza vita nel 1989 a Roseto Capo Spulico (Cosenza) e il cui caso fu a lungo archiviato come suicidio fino alla riapertura delle indagini e alla nuova verità processuale. Ad annunciare il nuovo passaggio è stato l’avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo. "Venerdì si è tenuta udienza avanti la corte di Cassazione nella quale la difesa di Isabella Internó ha tentato di far dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dalla procura di Castrovillari contro la sentenza pronunciata dalla corte di Assise di Cosenza che ha condannato l’imputata a sedici anni di reclusione per l’omicidio di Denis Bergamini – scrive il legale sui social –. Per i pm non avrebbero dovuto essere riconosciute all’imputata le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate. Questione di pena, in sostanza. Per noi dovrà invece pronunciarsi sulla questione la corte d’Assise di Appello di Catanzaro il 21 ottobre. E così ha deciso anche la Cassazione ora". Sempre su Facebook, la sorella del centrocampista, Donata, ringrazia i propri avvocati e chi continua a seguirla sulla via della giustizia: "Un abbraccio al mio avvocato Fabio Anselmo, al suo staff Silvia Galeone, Alessandra Pisa e a tutti coloro che hanno rinunciato ai ponti di festa per continuare la strada della giustizia, quella vera senza fronzoli".