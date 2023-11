Bergamini: : "Trovare subito una soluzione"

Sembra non esserci pace per le strutture sanitarie ferraresi, ormai sistematicamente messe in difficoltà da scelte aziendaliste che minacciano, a parere degli stessi sindacati di categoria, i livelli occupazionali. Un discorso che vale, purtroppo, anche per due strutture sanitarie private accreditate, Quisisana e Salus. "Sembra incredibile che per due strutture che sono state in grado, nel corso degli anni, di garantire assistenza agli anziani e prestazioni ambulatoriali di qualità, come quelle della nostra città, si profili lo spettro della cassa integrazione – dicono il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, e il consigliere comunale e provinciale ferrarese, Francesco Carità –. Durante l’emergenza pandemica – ricordano – Salus e Quisisana hanno portato un grande contributo: qui si sono svolti i primi interventi chirurgici ’esternalizzati’. L’accordo triennale attuale, in base al quale erano previste le varie prestazioni, compresi ricoveri e attività ambulatoriali, prevedeva un ’tetto di spesa’, ma l’Ausl dice di averlo già superato ad ottobre. Ci chiediamo come sia possibile. Con il picco delle infezioni di stagione alle porte e le inevitabili ricadute in termini di ricoveri sugli ospedali pubblici, al momento i reparti geriatrici delle due strutture accreditate sono semi-deserti e l’Azienda sta limitando per motivi di spesa l’invio di pazienti". Non è tutto: "Ci sono circa duecento posti di lavoro a rischio e un Piano triennale che deve essere rinnovato. Le rappresentanze dei lavoratori – osservano Bergamini e Carità – chiedono urgentemente un incontro tra le parti e crediamo sia opportuno, per fugare ogni dubbio, organizzarlo al più presto". Nel merito di quanto sta accadendo e in vista del prossimo accordo triennale 2024-2026, Bergamini ha depositato un’interrogazione urgente in Regione.