Bergamo troppo solida per questa Sella: "Serviva una difesa all’altezza della partita"

Dopo la sconfitta all’Opiquad Arena di Monza contro la Blu Basket Bergamo col punteggio di 95-86, coach Di Paolantonio ha cercato di valutare la prestazione della sua squadra. "L’analisi della partita è molto facile: abbiamo fatto una buona prestazione dal punto di vista offensivo molto meno da quello difensivo, Bergamo ha vinto con merito grazie al loro talento offensivo, mentre noi non siamo riusciti a replicare le ultime buone prestazioni difensive, anche perché la qualità dell’avversario era molto alta, sono stati bravi perché hanno fatto anche dei canestri molto difficili".

Il coach biancorosso prosegue nell’analisi della sconfitta: "Anche quando siamo rientrati ad un possesso di distanza nell’ultimo quarto, abbiamo subito dei canestri difficili come i due tiri da tre punti di Lombardi dopo due buone difese, è bastato lasciare mezzo metro in più per venire puniti. È la prima volta che vinciamo la battaglia a rimbalzo ma perdiamo la partita, dobbiamo essere più precisi nel fare le nostre cose dal punto di vista difensivo, adesso dobbiamo recuperare energie per provare a vincere in casa mercoledì contro Cremona".

Indubbiamente la prestazione offensiva della Benedetto XIV è stata più che sufficiente, segnare 86 punti in trasferta senza il playmaker titolare significa che tutti i giocatori utilizzati da coach Di Paolantonio hanno dato il loro contributo (per Montano prima doppia cifra stagionale con 4/8 da 3 punti). Contro Bergamo la Sella ha avuto per la prima volta in stagione 5 uomini in doppia cifra con Tanfoglio a quota 9 punti, sinonimo di una pericolosità diffusa importante per non dipendere troppo dal duo Davis-Devoe. Lo staff tecnico può essere soddisfatto anche dei 22 assist, record di questo avvio di stagione: la palla si è mossa bene e sono arrivati tanti canestri costruiti di squadra. Ovviamente quando si subiscono 95 punti vuol dire che qualcosa in difesa non ha funzionato, anche se era lecito aspettarsi una grande prestazione da parte della squadra di coach Zanchi, visto che gli orobici venivano da due sconfitte consecutive. Harrison e Hogue sono stati a tratti immarcabili, ma in generale tutta Bergamo ha trovato una serata di grazia nel tiro da 3 punti: raramente si vede una percentuale del 57% dall’arco dei 6,75 (12/21 sabato sera per il Gruppo Mascio). Una sconfitta che ci può stare visto la qualità offensiva della Blu Basket Bergamo, ma per la Sella Cento sarà importante ritrovare la compattezza difensiva delle prime sei giornate di campionato, sperando di riuscire anche a recuperare per mercoledì contro la Juvi Cremona il play Berdini, in modo da avere rotazioni più lunghe, visti gli impegni ravvicinati in questi ultimi giorni di ottobre.

Michele Ferioli