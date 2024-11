Berlinguer, quarant’anni dalla morte. Ne parlerà oggi Massimo D’Alema

Massimo D’Alema sarà oggi a Pontelagoscuro per parlare di Enrico Berlinguer, scomparso quarant’anni fa. Il noto politico, in occasione della presentazione del suo libro ’A Mosca l’ultima volta. Enrico Berlinguer e il 1984’, parlerà alle 17.30 al teatro Quadrifoglio di viale Savonuzzi dell’indimenticabile dirigente comunista insieme a Gaetano Sateriale. Sarà, questa, la data clou della prima parte della terza edizione di ’Righe di Periferia’, la rassegna letteraria organizzata da Acli di Pontelagoscuro, Comitato Vivere Insieme e Consorzio Eventi Editoriali. Con Sateriale, D’Alema parlerà di quella esperienza che lui, giovane militante, ebbe facendo parte della delegazione di Berlinguer nel suo ultimo viaggio a Mosca poco prima di morire. L’incontro, pur prendendo lo spunto da questa presentazione, affronterà in modo più esaustivo la figura del grande segretario del Partito Comunista Italiano. Un politico che nei difficili primi anni settanta incominciò a parlare di "compromesso storico" come soluzione per la governabilità italiana e la coesistenza pacifica e produttiva per il futuro. E, non meno importante, segnò uno strappo decisivo con l’URSS parlando di comunismo indipendente dai sovietici, che nel tempo fu ribattezzato ’eurocomunismo’ e segnò la definitiva autonomia dal Mosca. Sarà inoltre affrontata una questione non di minore importanza per la realtà italiana: la famosa lettera a monsignor Luigi Bettazzi, segno di una significativa apertura al mondo cattolico.

Anticipa l’incontro la riproposizione della mostra su Berlinguer, presentata dieci anni fa alla Festa dell’Unità ’Democratika’ di Barco, allestita nel Circolo Acli di Pontelagoscuro e che sarà inaugurata alle 17, mezz’ora prima della presentazione del libro di Massimo D’Alema.