Berluti cerca tirocinanti Ecco le caratteristiche

Manifattura Berluti Srl, azienda di produzione di scarpe e abbigliamento, ricerca due figure da inserire nel proprio organico. La prima quella di tirocinante ufficio pianificazione della produzione, che supporterà l’ufficio nelle attività quotidiane di gestione dell’avanzamento di produzione, in particolare nell’aggiornamento del sistema e dei file di monitoraggio dell’attività di misura della performance di produzione. Dovrà avere competenze tecniche con dimestichezza pacchetto Office, in particolare Excel. Il candidato, ambo sesso, dovrà essere laureando in economia o ingegneria, conoscere lingue inglese e francese. Altra figura ricercata quello di tirocinante ufficio back office acquisti che supporterà l’ufficio nelle attività quotidiane di monitoraggio andamento ordini delle materie prime. Dovrà avere competenze tecniche con dimestichezza pacchetto Office, in particolare Excel. Nello specifico dovrà essere laureando in economia e conoscere la lingua inglese. Sede di lavoro nel Comune di Ferrara.