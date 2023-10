Bernardi in caserma dai Vigili del fuoco:: "Aggiornati sui lavori"

Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo si è presentato in settimana al distaccamento di Portomaggiore, accolto tra gli altri, dal sindaco Dario Bernardi (nella foto). E’ stata l’occasione per fare il punto della situazione anche dello stato della caserma, che è di proprietà comunale, edificio che ha bisogno di manutenzione per ripristinare la copertura, che presenta infiltrazioni. Poi un pranzo consumato tutti assieme nella sala mensa. "Al comandante ho augurato buon lavoro – commenta il primo cittadino portuense – ci siamo aggiornati sui nuovi lavori di completamento della caserma che inizieranno a breve, ed è stata una occasione per ringraziare come sempre i Vigili per il loro servizio al territorio e per tutte le attività che propongono anche di animazione e aggregazione in diverse occasioni. Avere un distaccamento sul territorio è un valore aggiunto importante".