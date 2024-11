Bernini suona la carica: "Passione e generosità. L’Emilia ha bisogno di noi"

Il clima è quello delle grandi occasioni. D’altra parte "non potevo non passare a Ferrara". Il ministro dell’Università Anna Maria Bernini arriva nella sede della fondazione Navarra accolta dai quattro candidati che tentano – guidati dalla candidata governatrice, Elena Ugolini – il colpaccio in viale Aldo Moro. Francesco Fersini, Greta Duò, Angela Fava e Claudio Casaroli si presentano uno dopo l’altro. Assieme a loro il responsabile regionale dei dipartimenti del partito, Matteo Fornasini e il coordinatore provinciale azzurro, Fabrizio Toselli. Il ministro guarda negli occhi i candidati, le sue parole sono per loro. Perché, dice Bernini, "fa piacere trovare persone che ci mettano la faccia, che condividono con noi valori e percorsi di scelte personali, ma di comunità. Perché questa è la cifra di Forza Italia da sempre". Il riferimento, anche nei ricordi, resta il fondatore: Silvio Berlusconi. "Noi non vogliamo i professionisti della politica, differentemente da quanto invece accade alla sinistra che governa questa Regione – scandisce – noi siamo professionisti, che non hanno bisogno della politica. E la politica che ha bisogno di noi. Serviamo le istituzioni. Passione, entusiasmo, generosità sono i nostri tratti distintivi. Un grande atto d’amore, verso le comunità che rappresentiamo".