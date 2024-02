Bersaglieri in festa, ecco la nuova sede in via Garibaldi

L’allegria e la musica della fanfara arriverà oggi per le vie di Portomaggiore: sarà l’occasione infatti sia per ricordare il maggiore Giuseppe La Rosa che per tagliare il nastro della nuova sede dei bersaglieri, in via Garibaldi, di fronte al mobilificio. La sezione era stata aperta circa cinquant’anni fa da Remo Pasetti, nella vita professionale assicuratore ma in gioventù sottoufficiale dell’Arma. Fu lui ad aprire la prima sezione nella cittadina, ma poi dovette chiudere. La passione e la determinazione di Gabriele Bui e della figlia Moira, rispettivamente presidente e segretaria, hanno portato a riaprire la sede. L’anno scorso la sede era temporanea, da domenica prossima sarà la sede definitiva. Per l’occasione arriverà a Portomaggiore la fanfara di San Donà di Piave, con passaggio a passo di marcia per le vie del centro. Alle 9.15 si terrà la cerimonia dell’alzabandiera e deposizione di una corona alla base del monumento ai caduti, in piazza XX Settembre; alle 9.40 ci sarà la cerimonia di intitolazione del parco di via Algeria.