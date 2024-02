Bersaglieri, la nuova sede a Portomaggiore

Un brivido di commozione e un lungo applauso hanno accolto a Portomaggiore l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della fanfara dei bersaglieri arrivata da San Donà di Piave. La fanfara per buona parte della mattinata di ha portato gioia e sentimenti patriottici. Al momento della posa della corona d’alloro alla base del monumento ai caduti, in piazza XX Settembre, si sono radunate decine di persone, mondo del volontariato, il sindaco Dario Bernardi, il comandante della compagnia dei carabinieri capitano Raffaele Tufano e il delegato regionale Gabriele Strozzi, che ha letto la Preghiera del bersagliere. Per l’occasione era presente anche l’assessore Gian Luca Roma, alla prima uscita pubblica, dimesso in questi giorni dopo due mesi di degenza nell’ospedale Sant’Anna di Cona. Il corteo successivamente si è portato nel quartiere Africano, in via Algeria, dove è stata intitolata ai bersaglieri una piccola area verde. La fanfara si è esibita inoltre nelle piazze del centro, Umberto I, Giovanni XXIII e Giuseppe Verdi, per poi confluire nella nuova sede, in via Giuseppe Garibaldi.

La nuova sede era uno spazio commerciale per la vendita di cialde per la preparazione del caffè e prima ancora sede elettorale di Uniti per Portomaggiore. Non per niente era doppiamente felice dell’inaugurazione il capogruppo Roberto Badolato, arrivato con tanto di cappello piumato da bersagliere. La sede è stata intitolata al maggiore Giuseppe La Rosa, medaglia d’oro al valor militare. L’8 giugno 2013 si trovava a Farah, nella parte occidentale dell’Afghanistan, quando il veicolo sul quale viaggiava fu colpito da un ordigno esplosivo, probabilmente lanciato da un ragazzino di undici anni. Degli otto soldati a bordo, La Rosa fu il solo a morire, in quanto fece da scudo con il corpo al fine di proteggere i commilitoni dalla deflagrazione dell’ordigno. L’anno scorso la sede era temporanea, da ieri è definitiva.

Franco Vanini