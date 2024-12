Bersaglieri lagunari. Il presidente è Gelli

Torna alla guida dei Bersaglieri lagunari, Pier Giuseppe Gelli. Bersagliere, ufficiale della Repubblica Italiana, figlio del 3° reggimento bersaglieri presso il XXV Battaglione di Lonate Pozzolo, Gelli domenica è stato nominato presidente nell’ambito dell’assemblea dei soci della Sezione Bersaglieri "Natale Cavalieri", riunitasi per il rinnovo dei vertici associativi. A presiedere l’assemblea elettiva era presente il presidente provinciale Anb Stefano Lama, assieme al Segretario provinciale. Gelli, già presidente negli anni 2000, è pensionato ma attivo in diverse realtà locali: dai Bersaglieri, alla scrittura italiana e quella comacchiese (con pubblicazioni come il Dizionario Italiano-Comacchiese), dalla recitazione in vernacolo al volontariato. In ambito associativo bersaglieresco, Gelli ha ricoperto la carica di presidente provinciale di Ferrara dal ‘87 al’ 95, di presidente regionale dal ’95 al ‘2000. A completare il nuovo consiglio direttivo sono il vicepresidente Tiziano Tonioli, i consiglieri Giuseppe Carli, Gianni Fogli e Giorgio Borgati, i sindaci revisori Lino Lazzari, Alex Giorgi e Valentino Menegale, il segretario Camillo Ferroni. "Ringrazio vivamente i soci della sezione che mi hanno sostenuto", ha commentato.