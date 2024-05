Bertarelli a difesa dell’ospedale: "Noi più incisivi nelle decisioni"

La lista "Uniti per Lagosanto" con Cristian Bertarelli, Nicola Zagatti, portavoce del Comitato "Salvaguardia Ospedale del Delta" che la appoggia e l’assessore uscente alla sanità Patrizia Orlandini, hanno declinato il focus sul nosocomio laghese, servizi sanitari territoriali e fatto proposte per migliorare l’accesso ai servizi sociali essenziali. "Vogliamo che il comune di Lagosanto sia Capo Distretto, come Cento e Ferrara, che hanno un ospedale sul proprio territorio e non come ora che è Codigoro, per far parte dell’ufficio di presidenza dell’Ausl, dove vengono approvate o comunque valutate le line di indirizzo per la direzione generale". Lo ha detto perentoriamente Bertarelli, rivendicando le battaglie nella Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (Ctss) a difesa del nosocomio laghese, "quasi sempre da solo e mai assente, a differenza di chi se ne interessa soltanto in prossimità delle elezioni. Luogo di confronto dove ho combattuto senza sosta per il potenziamento dei servizi, la nomina di primari qualificati e l’acquisizione di nuove tecnologie e strumentazioni. Sforzi documentati e registrati". Invitando a rendere pubbliche tutte le registrazioni delle Ctss "per mostrare con chiarezza il lavoro svolto e la trasparenza del nostro operato, al di là delle campagne elettorali". Zagatti, dopo l’endorsement alla lista di Bertarelli, ha denunciato l’aumento per le prestazioni in libera professione di quasi il 15% dal 1 giugno. "A fronte delle liste lunghe o chiuse l’Ausl cosa fa? Aumenti i costi, quasi spingendo i cittadini a rivolgersi ai privati". "Nel 2022 denunciammo le liste d’attesa lunghissime o chiuse al Ctss – ha concluso Orlandini –, ma ci hanno risposto che non era vero. Chiederemo un ambulatorio pediatrico H12 o H 24 al Delta".

c.c.