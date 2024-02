Bertarelli, replica al vetriolo: "Bonazza vuole un paese senza parchi?"

Non si fa attendere la replica del primo cittadino di Lagosanto Cristian Bertarelli al candidato sindaco della civica ‘R-Innovare Lagosanto’ (sostenuta da Fratelli D’Italia) Gianluca Bonazza, che aveva espresso perplessità e critiche al progetto di riqualificazione dei parchi del paese. Dichiarazioni che Bertarelli ha letto con un ’sorriso ironico’: "La sua visione del paese, dipinta come un triste borgo di vecchi senza futuro, mi ha fatto davvero sorridere – afferma il sindaco, rivolgendosi a Bonazza –. Un paese di vecchi? Forse non ha notato la vitalità delle nostre famiglie, la gioia dei bambini che giocano nei parchi e la voglia di fare comunità che anima i nostri cittadini. Forse la sua idea di futuro si limita a palazzoni di cemento e centri commerciali, mentre noi sogniamo un paese verde, sicuro e inclusivo per tutti".

E rincara: "Si lamenta delle normative per i parchi? Forse non sa che la sicurezza dei bambini è fondamentale? Forse per lui è più importante risparmiare qualche euro che mettere al sicuro i nostri figli? La sicurezza non ha prezzo, e noi non lesiniamo su questo. Critica i 280.000 euro per la riqualificazione dei parchi? Forse non sa che si tratta di un investimento per il futuro del paese? Un parco sicuro e inclusivo è un luogo di aggregazione, di crescita e di sviluppo per la comunità". Sul parco della Pace, poi, Bertarelli evidenzia come, grazie a lavori di riqualificazione, sia diventato "un luogo sicuro e accogliente per tutti. Le giostre malmesse sono state rimosse? Certo che sì. La sicurezza dei bambini viene prima di tutto. E al posto delle vecchie ne saranno installate di nuove".

v. f.