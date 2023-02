Bertozzi & Casoni, in trasferta un universo fatto di ceramica

Apre venerdì (con preview giovedì) a Bologna Arte Fiera, la fiera d’arte contemporanea che anche quest’anno vede la partecipazione della galleria ferrarese di Maria Livia Brunelli. La Mlb Gallery dedica uno stand monografico agli artisti Bertozzi & Casoni, considerati i maggiori artisti della ceramica a livello italiano e non solo. Frutto di un lavoro meticoloso, un’installazione occupa quasi interamente lo stand e invita ad entrare, inoltrandosi nella penombra: una piccola architettura affiancata da bidoni di vernice aperti, un lavandino pieno di piatti di plastica sporchi, un barile di petrolio.

Una piccola casa costruita affastellando lamiere colorate, un ricovero dove potersi rifugiare e sentirsi protetti, scaldati da una piccola luce, segno di vita e di salvezza, della circolarità della vita: luce e buio, vita e morte. Racconta Maria Livia Brunelli: "Lo spettatore rimane letteralmente senza fiato quando avviene la scoperta, spiazzante e incredibile: tutto ciò che si vede è realizzato in ceramica. Tutto. Non si tratta di latta, plastica, metallo: dal più piccolo bullone alla forchetta usa e getta, ogni oggetto è stato realizzato con tale maestria in porcellana, e poi colorato con tale accuratezza, da sembrare assolutamente vero". Un’installazione dove il nostro quotidiano viene nobilitato dalla ceramica e sublimato attraverso un virtuosismo tecnico che ci fa riflettere oltre l’apparenza di ciò che stiamo guardando per farci tornare a quello stato di stupore infantile che crescendo abbiamo sempre più perduto. L’installazione fa parte del nuovo format ‘Percorso’, un itinerario tra gli stand della Main Section di Arte Fiera (con qualche incursione nelle sezioni curate) basato su un criterio tematico, in questo caso la ceramica.

Bertozzi & Casoni, dopo il grande apprezzamento a Venezia nella mostra ‘Mortalia Dement’ organizzata dalla Mlb in occasione della Biennale di Venezia nel 2019, hanno esposto nella sede della Mlb a Ferrara nel 2109-2020 realizzando una serie di opere indite ispirate a De Nittis in parallelo alla mostra dell’artista a Palazzo dei Diamanti.