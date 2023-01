Besutti alla Cattedra Unesco "Creare relazioni comunitarie"

Il mirandolese Mirco Besutti, direttore della Fondazione Scuola di Musica ’Carlo e Guglielmo Andreoli’ è entrato a far parte dell’esclusivo e prestigioso team di docenti della Cattedra Unesco sulla crescita e l’uguaglianza nell’istruzione. La cattedra, al dipartimento di Economia e Management (Dem) dell’Università di Ferrara, si propone di promuovere un sistema integrato di ricerca, formazione, informazione e documentazione sull’economia dello sviluppo, le scienze politiche e l’educazione per sostenere il quarto obiettivo ’Educazione di qualità per tutti’ dell’agenda Onu.

"La nostra Fondazione Scuola di Musica – spiega Besutti – opera da anni nella stessa direzione in cui si pone l’Unesco: generare relazioni comunitarie e di fiducia tra i territori, per fare crescere i giovani in un mondo aperto e inclusivo. Questo approccio è essenziale per costruire comunità globali e proiettate allo sviluppo sostenibile e alla pace ed è lo stesso terreno su cui opera la Cattedra Unesco Educazione, crescita ed eguaglianza". Lanciato nel 1992, il programma UnitwinUnesco Chairs coinvolge oltre 850 istituzioni in 117 Paesi e promuove cooperazione e networking interuniversitari. Attraverso questa rete, gli istituti di istruzione superiore e di ricerca in tutto il mondo uniscono le loro risorse, sia umane che materiali, per affrontare sfide urgenti e contribuire allo sviluppo delle loro società. "Siamo orgogliosi di questa nomina – ha affermato il presidente dell’Ucman Alberto Calciolari – che rappresenta un riconoscimento all’impegno del direttore Besutti, anima di quella straordinaria realtà che è la Scuola di Musica Andreoli, risorsa fondamentale per la formazione e l’educazione dei ragazzi del territorio. Ciò è la dimostrazione che il lavoro di qualità porta a grandi risultati".