Betlem, la gestione a Coop Serena "Garanzie per ospiti e dipendenti"

Inizia domani la gestione della casa di riposo ‘Betlem per chi soffre’ da parte di cooperativa Serena che, da oltre trentacinque anni nel territorio ferrarese, si occupa di strutture e gestione di servizi per anziani con una lunga e consolidata esperienza. La struttura di via Giuseppe Fabbri, lo ricordiamo, nelle ultime settimane è stata al centro di forti preoccupazioni per il futuro e agitazioni sindacali scoppiate a seguito della notizia del passaggio di gestione della casa di riposo dalla Curia alla Coop.

L’inizio del mese segna dunque un’altra tappa importante nella vicenda, con la cooperativa che "si assume la responsabilità, dopo decenni di attività di Fondazione Opera, di subentrare nella gestione di una struttura a forte connotazione religiosa", così come avvenuto due anni fa nella Cra Capatti di Serravalle. "Abbiamo incontrato tutti i dipendenti appena è stato possibile, nel rispetto della trattativa sindacale – dicono dai vertici della cooperativa – Le garanzie per preservare i diritti dei dipendenti sono date dalle norme che regolano questo tipo di passaggi, che abbiamo rispettato: abbiamo previsto il mantenimento della retribuzione annua lorda e l’applicazione del contratto nazionale Coop sociali sottoscritto assieme alle organizzazioni sindacali più rappresentative, Cgil, Cisl e Uil". Riguardo alle rette, continuano da Coop Serena, "abbiamo previsto di mantenerle inalterate e anzi assorbire nei primi quattro mesi l’Iva al 5% poiché le cooperative sociali, a differenza delle fondazioni, la devono applicare".

L’ascolto delle esigenze degli ospiti e dei familiari "è un fiore all’occhiello di coop Serena. C’è un percorso fatto di trattative, contratti, passaggi di proprietà, ma c’è anche e soprattutto una dimensione umana con le persone, che per noi vale quanto e di più della parte economica. Al Betlem, verrà assicurata la cura della persona ma anche della sua sfera religiosa, mantenendo e rafforzando il servizio che la diocesi continuerà a mantenere nella struttura con i suoi sacerdoti".

Dai familiari di Betlem sono arrivate alcune proposte di miglioramento, tra le quali ripristinare la palestra e le attività motorie che sarà uno degli impegni prossimi della cooperativa. Il presidente Claudio Dusi, la vice Chiara Bertolasi e la direttrice Beatrice Cavalieri hanno incontrato tutti i familiari fornendo rassicurazioni sul mantenimento della qualità del servizio offerto.

re. fe.