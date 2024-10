Bevilacqua, la palestra sarà demolita. Al suo posto una tensostruttura

CENTO

La struttura fatiscente, in legno ormai marcio che doveva essere la futura palestra di Bevilacqua non ci sarà più. Si è messa la parola fine a quest’agonia e con una determina il Comune ha deciso la demolizione e di smaltimento del fabbricato di via Riga per procedere con la realizzazione di una nuova tensostruttura. Una vera odissea di anni, per questa palestra che non riesce a vedere la luce e che ora, per riuscire a dare risposta, l’amministrazione Accorsi decide di cambiare strategia eliminando quel poco di realizzato, e quasi sicuramente danneggiato, per optare a un altro tipo di infrastruttura. In nuovo avvio, dunque, dopo un lungo iter che ha visto anche il comune uscire dai contratti d’appalto con risoluzioni dopo aver contestato lavori fermi. Si è dunque reputato opportuno e conveniente rivedere l’intervento realizzando una tensostruttura ad uso sportivo e polifunzionale realizzata con una struttura portante in acciaio ad archi, tamponata con un telo in materiale plastico, ed un corpo spogliatoi. Servirà anche all’organizzazione di vari eventi ed iniziative sul territorio a carattere sociale ed aggregativo, a servizio degli abitanti di Cento e Crevalcore, con finalità ricreative e di inclusione sociale con un taglio polifunzionale. Si ipotizza che la demolizione possa avvenire tra novembre e fine anno e che la nuova struttura possa avere anche una saletta polivalente, infermeria e dotata di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico e si parla anche di un infisso laterale apribile per una maggiore gradevolezza e luminosità. La speranza è di riuscire a mandare in gara il tutto entro l’anno così da poter procedere, stavolta velocemente, verso la nascita di questa palestra che finora a Bevilacqua è stata un miraggio e fonte di malumori, preoccupazioni e degrado.

l.g.