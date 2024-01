’Beyond’ miglior film romantico. Il premio ottenuto a Berlino

COMACCHIO

Il film fashion ‘Beyond’ del regista Rossano B. Maniscalchi, girato a Comacchio e che ha avuto tra i protagonisti gli abiti della stilista Patty Farinelli, ha ottenuto un prestigioso premio. La pellicola, infatti, è stata premiata come miglior film romantico al New Wave Film Festival di Berlino. Oltre alla squadra che ha realizzato ‘Beyond’, a darne notizia è stato anche il Comune di Comacchio tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale: "Beyond e Comacchio hanno vinto! – si legge – Congratulazioni al maestro Rossano B. Maniscalchi, regista, produttore e protagonista del film, innamorato della nostra città. Congratulazioni a Patty Farinelli, fashion designer comacchiese, e a tutta la squadra di ‘Beyond’". Nello stesso post viene pubblicata anche la recensione del direttore del Festival berlinese, Dieter Kortig: "Lo sfondo pittoresco di Comacchio funge da tela visivamente sbalorditiva per il dramma che si svolge, aumentando l’appeal estetico del film". Parole che evidenziano sia le qualità della pellicola, che della città lagunare che ne è stata lo sfondo. Grande soddisfazione, sempre tramite i social, è stata manifestata dallo stesso regista che ha ringraziato di cuore tutto il proprio team e la stilista Patty Farinelli. Un premio, quello al New Wave Film Festival, che ha seguito di poche settimane il secondo posto ottenuto nell’ambito del Sarajevo Fashion Film Festival 2023, alle spalle del documentario dedicato alla casa di moda Valentino. Ottimi risultati che certificano l’apprezzamento per la pellicola che è stata girata in laguna ed era stato presentato in anteprima mondiale nel corso di Star Fashion Moda Cinema Premio Laguna che si è svolto nella suggestiva cornice dei Trepponti.