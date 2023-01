Bf cresce, non è più qualificabile come piccola e media impresa

Bf rende noto che, avendo superato la soglia di capitalizzazione di cinquecento milioni di euro per tre anni consecutivi (2020-2021-2022), non è più qualificabile come Pmi (piccola e media impresa) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998.

Di conseguenza, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 120 del Tuf, trova ora applicazione anche la soglia del 3 per cento del capitale, e chiunque detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5 per cento del capitale di Bf è tenuto a darne comunicazione a Consob e a Bf entro quindici giorni di negoziazione dalla data odierna.

re.fe.