Bf Educational, diploma agli studenti: "Ricerche per innovazione e resilienza"

Si è tenuta, ieri presso il campus di Bf Educational a Jolanda di Savoia, la cerimonia di proclamazione e conferimento del diploma agli studenti e studentesse del Master di secondo livello in "Progettazione e gestione di sistemi colturali moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati", nato dalla collaborazione tra l’Università di Bologna, BF Educational e Fondazione Alma Mater, in partnership con Agri-Energy, la joint venture composta da Bf ed Eni. Il Corso di studi post-laurea è rivolto alla qualificazione professionale di agronomi esperti in grado di progettare e gestire con tecnologie avanzate i sistemi colturali sostenibili per la produzione di materie prime destinate prevalentemente all’industria non alimentare, inclusi i biocarburanti avanzati. All’evento Giovanni Molari, Magnifico Rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Andrea Monti, Direttore del Master, Michele Pisante, vicepresidente BF Educational, Osvaldo Gargiulo, Senior Agronomist Bf Educational, e Francesco Slaviero, Program Manager Eni. I casi-studio presentati hanno riguardato le principali tematiche trattate durante il percorso didattico e le esperienze di tirocinio svolto nelle imprese del Gruppo Bf. Le tesi sono state discusse davanti alla Commissione Scientifica del Master, composta dai professori Andrea Monti, Gabriele Baroni e Martina Mazzon.

"Bf Educational considera la formazione un pilastro per favorire l’evoluzione del comparto e sostenere la crescita di un’agricoltura moderna, sostenibile e tecnologicamente evoluta", ha dichiarato Michele Pisante, vicepresidente di BF Educational. "Con il bando in uscita a novembre, lanceremo, assieme a BF ed Agri-Energy, la terza edizione, con contenuti aggiornati e un percorso formativo ancor più ricco e innovativo", ha affermato il direttore del Master, Andrea Monti. Attraverso un percorso didattico di livello avanzato, progettato su selezionati insegnamenti, il master forma professionisti capaci di ottimizzare le produzioni di sistemi erbacei resilienti, innovativi e altamente diversificati. L’obiettivo è quello di rispondere alla crescente domanda dell’industria bio-based per materie prime rinnovabili, compresi i biocarburanti.