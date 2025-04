Bf, il piano Mattei avanza. Il Congo firma l’accordo. Sovranità tra riso e mais

Diecimila ettari; una model farm; la costruzione di una rete idrica per la fornitura di acqua potabile alla comunità; nei campi riso, soia, mais, arachidi destinati al mercato interno, ai confini di un mosaico di foresta e savana. Un altro passo avanti nel piano Mattei per l’Africa, ieri è stato firmato un accordo per lo sviluppo di un progetto agricolo sostenibile nella repubblica del Congo. Siamo a Malolo, nella zona di Dolisie. Protagonisti di questo patto per la sovranità alimentare, Bf International, controllata di Bf Spa – il più importante gruppo agroindustriale italiano, simboli e tradizioni nella pianura di Jolanda di Savoia – e la Repubblica del Congo.

I pilastri, un’agricoltura in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, investire nel capitale umano, sviluppare l’economia delle comunità locali e migliorare le infrastrutture. L’accordo si inserisce nella strategia del Piano Mattei per l’Africa per il rafforzamento degli ecosistemi agro-alimentari nel Continente. Il progetto è co-finanziato dal ministero degli Affari Esteri – con Ciheam Bari knowledge partner ed ente esecutore della componente pubblica – e da Bf International. L’accordo è stato firmato dal ministro dell’Agricoltura della Repubblica del Congo, Paul Valentin Ngobo, dall’amministratore delegato di Bfi, Federico Vecchioni e dal gerant di Bfi Congo Brazzaville, Giovanni Mazzotti. Era presente l’ambasciatore d’Italia in Congo, Enrico Nunziata.

L’accordo quadro prevede la realizzazione di un progetto agro-industriale su una superficie di 10.000 ettari nell’area di Dolisie, a Malolo. Bonifiche Ferraresi si propone di favorire la crescita agricola, economica e sociale nei Paesi in cui opera, attraverso alleanze con partner istituzionali e industriali e sinergie con i governi. Le terre, aspetto innovativo, sono offerte in concessione d’uso pluriennale dalle autorità. Questo approccio, globale e non predatorio, garantisce che la proprietà fondiaria e la produzione agricola restino in mano ai Paesi. "Il nostro obiettivo è costruire un sistema produttivo capace di contribuire all’autosufficienza alimentare delle comunità locali. Attraverso questo progetto, intendiamo introdurre tecnologie avanzate, rafforzare la formazione e la ricerca scientifica con progetti e investimenti, creare lavoro. L’iniziativa incarna la nostra visione di un’agricoltura innovativa, inclusiva e sostenibile, in linea con le esperienze già avviate in altre aree dell’Africa per replicare l’esperienza di successo del gruppo Bf su scala globale, attraverso una logica di collaborazione e partenariato, ben distante da approcci predatori che ci sono del tutto estranei per cultura e strategie", dichiara Vecchioni.

"La sicurezza e la sovranità alimentare sono temi centrali nella politica estera dell’Italia, in particolare in Africa. Siamo fieri che un pezzo del saper fare italiano contribuisca alla crescita del Paese, nostro partner e amico", sottolinea Enrico Nunziata. Le iniziative in campo agronomico andranno di pari passo con la formazione di base e specialistica, un occhio di riguardo a giovani e donne. Il progetto punta a coinvolgere i piccoli agricoltori, l’imprenditoria locale. Tra gli obiettivi, migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle famiglie. Sempre in Africa, provincia di Timimoun, sud dell’Algeria, a parecchi chilometri dal Congo. Qui il grano è già stato seminato, il progetto sempre di Bonifiche Ferraresi nell’ambito del piano Mattei, procede a gonfie vele. Su una superficie di 36mila ettari – il valore dell’intervento supera 420 milioni di dollari – sorgerà un’intera filiera, un mondo dal chicco alla pasta. C’era il G7 in Puglia. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, durante un incontro con il presidente della Repubblica Algerina Abdelmadjid Tebboune, sottolineò l’eccellente stato delle relazioni bilaterali. Un tassello il Gruppo Bf, il seme del made in Fe dà buoni frutti.