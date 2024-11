Bf, il rilancio passa dai giovani. Un master per imprenditori agricoli

BF Educational - società di BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano con sede a Jolanda di Savoia - diventa partner del Master Agribusiness di Treccani Accademia al via il 25 novembre. E nell’ambito di questa collaborazione, BF Educational mette a disposizione dodici borse di studio a copertura totale. I giovani che gestiscono aziende agricole in Italia sono chiamati a guidare la transizione verso un’agricoltura più moderna e competitiva. Da qui l’impegno di BF Educational nel sostenere Treccani Accademia attraverso i suoi professionisti, l’esperienza nella formazione per il settore agro-industriale e attraverso le borse di studio messe a disposizione per il Master Agribusiness, un percorso formativo di alta qualità capace di fornire le competenze manageriali necessarie a gestire con successo le scelte aziendali, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull’adozione di tecnologie innovative. Rivolto a coloro che intendono intraprendere una carriera nel settore agricolo e agroindustriale, il Master è un percorso altamente specializzante con una formazione di 4 mesi di aula (frequentabili in presenza o in modalità live streaming), 6 mesi di stage garantito e una metodologia didattica orientata all’operatività con un programma che prevede diversi laboratori, outdoor didattici e project work, docenze affidate a esperti del settore e contatti diretti con aziende. "La partnership con Treccani Accademia – afferma l’amministratore delegato di BF Educational, Francesco Pugliese - rappresenta un passo significativo per BF Educational e per il futuro dell’agribusiness in Italia. Siamo orgogliosi di unire le forze con un’istituzione di prestigio per offrire un percorso formativo di alta qualità, in grado di rispondere alle sfide del settore agricolo. La collaborazione sottolinea ancora una volta il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e le competenze tra i giovani, rendendo l’agricoltura un’opzione sempre più allettante per le nuove generazioni di imprenditori. Crediamo che investire nel capitale umano sia fondamentale per guidare la transizione verso un’agricoltura moderna e sostenibile". Per l’amministratrice delegata di Treccani Accademia Rossella Calabrese, questa alleanza vede unirsi "due player di assoluto rilievo nei rispettivi ambiti": una sinergia che "si traduce in un supporto concreto per l’occupazione e nella valorizzazione di giovani talentI".

Valerio Franzoni