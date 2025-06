Bf, nuovo incarico per Vecchioni

Federico Vecchioni nuovo presidente esecutivo del CdA di BF Spa. Il nuovo incarico, che comprende le deleghe per l’elaborazione delle strategie di Gruppo e l’attuazione di attività e operazioni a carattere straordinario, tiene in considerazione le esigenze del Gruppo BF, sempre più orientate allo sviluppo dell’attività internazionale e della crescita mediante operazioni di acquisizione e di collaborazione di rilevanza strategica, in coerenza con il piano industriale 2023-2027. La nomina del dott. Federico Vecchioni, oltre a consentire il migliore coordinamento dei lavori consiliari alla luce dell’esperienza vantata nel corso dei suoi precedenti mandati in qualità di amministratore delegato della società, contribuirà a valorizzare il profondo know-how e il ruolo determinante da lui ricoperto nel processo di crescita del Gruppo BF.