"Bianchi, un comizio sui porti aperti"

Sulla cerimonia di apertura dell’anno accademico interviene anche Gioventù Nazionale. In particolare l’associazione spende qualche parola sull’intervento dell’ex ministro Patrizio Bianchi. "É triste – esordisce Alessandro Travagli di Gioventù Nazionale – constatare come una persona di grande esperienza politica come Bianchi non si sia attenuto al ruolo richiesto dal contesto dell’inaugurazione dell’anno accademico. Riteniamo anzi grave che Bianchi abbia sfruttato il suo intervento per lanciarsi in un discorso politico difendendo tesi politiche e progressiste. Il monologo dell’ex ministro Bianchi – conclude – ha avuto come punto centrale l’elogio delle politiche dei porti aperti".