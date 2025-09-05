Bianchini e Foddis in nazionale. Andranno al raduno pre europei

Si è concluso mercoledì 3 settembre il raduno della Nazionale Italiana Under 21 femminile di canoa polo, andato in scena a Bacoli, in provincia di Napoli. Cinque giorni intensissimi di lavoro in vista dei prossimi Campionati Europei di Avranches (Francia), durante i quali sono state protagoniste anche due atlete del Canoa Club Ferrara: Sara Bianchini ed Elisa Foddis, entrambe convocate, dalla direzione tecnica della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Le giovani poliste ferraresi hanno preso parte ad allenamenti di altissimo livello, trascorrendo oltre sette ore al giorno in acqua. L’obiettivo del responsabile tecnico federale Alessandro Carannante è chiaro: costruire un gruppo coeso, capace di trasformare in affiatamento nazionale le rivalità che normalmente si vivono nei campionati di Serie A.

La Nazionale U21 ha già mostrato segnali incoraggianti lo scorso maggio in Svizzera, durante la Eca Cup, e il lavoro di questi giorni è stato indirizzato soprattutto ad affinare le tattiche, rendere automatici i movimenti e perfezionare gli schemi offensivi. Un processo che richiede ripetizioni estenuanti, passaggio dopo passaggio, per arrivare a mettere in rete ogni occasione da gol con la massima precisione.

La formazione italiana Under 21 che prenderà parte agli Europei in Francia sarà composta da Foddis, Bianchini, Bertoncin, Biloslavo, De Venuto, Montariello, Pelosi e Fanni.

Per Bianchini e Foddis la chiamata in azzurro rappresenta l’ennesima tappa di una crescita costante, frutto del lavoro svolto al Canoa Club Ferrara sotto la guida delle allenatrici Veronica Mazzanti e Ginevra Cavallari, che seguono le due atlete da oltre sei anni.

Un club che continua a confermarsi come punto di riferimento per la disciplina: la stessa Mazzanti, fresca di partecipazione ai World Games di Chengdu (Cina), sarà impegnata anch’essa con la maglia della nazionale, ma nella formazione senior.

re. fe.