Bibbia e Corano, testi a confronto. Dialogo tra religioni in carcere

Biblia, associazione laica di cultura biblica, nei suoi quarant’anni di vita si è impegnata a realizzare gli scopi contenuti nella sua denominazione. Convegni, seminari, corsi in presenza e online, pubblicazioni, viaggi di studio, iniziative dirette alla scuola, sono tutte attività rivolte a diffondere, in modo aconfessionale e dialogico, la cultura biblica. A partire dall’anno scorso, l’associazione ha aperto un nuovo settore dedicato in modo specifico alle carceri. Una percentuale significativa dell’eccedente numero di detenuti delle carceri italiane è di fede musulmana. Di fronte a realtà di tale portata, una piccola associazione è nelle condizioni di realizzare ben poco. Biblia cerca però di fare la sua parte proponendo una serie di incontri incentrati sul confronto tra Bibbia e Corano. È avvenuto anche nella Casa circondariale Costantino Satta di Ferrara. L’interesse e la partecipazione sono stati così vivi da chiedere di programmare ulteriori incontri. Nel carcere c’è un locale adibito a moschea. Gli incontri hanno anche dato l’occasione a Hamdan Al Zeqri (ministro di culto islamico nel carcere di Sollicciano e consigliere dell’Ucoii con la delega ai rapporti con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), di guidare la preghiera del venerdì e di tenere una khutba (predicazione) incentrata sullo sforzo di purificare il cuore e di allontanare da esso ogni senso di rancore e di rabbia. Il ciclo Cristiani e musulmani si incontrano ha preso avvio con una riflessione su Maria, figura alla quale il Corano dedica un’intera sura (capitolo), la diciannovesima, intitolata appunto Maryam. A parlarne sono state la biblista ferrarese Silvia Zanconato e la mediatrice culturale marocchina (residente a Lendinara) Khadija Sabry. Gli altri due incontri, che hanno visto la partecipazione di Hamdan Al Zeqri, di Hassan Samid (Coordinatore del Centro culturale islamico di Ferrara) e del sottoscritto sono stati dedicati al tema della fratellanza. Al di là dei discorsi teorici, il fatto stesso che si sia discusso e dialogato in un clima di rispetto e comprensione reciproche indica la possibilità che lo spirito di fratellanza abbia voce in capitolo. Al termine di uno di questi incontri, uno dei partecipanti disse in modo cordiale che è giusto che l’ultima parola spetti a un detenuto. Così fu lui a concludere. I relatori, più che di insegnare, si propongono di diventare una specie di fermento catalitico volto a favorire la nascita di un dialogo.

* studioso

e presidente di Biblia