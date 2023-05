"BibliBlu, ecco la biblioteca dei bambini"

Per saperne di più: intervista al presidente del Circi (Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia) Anna Maria Bovinelli.

Al termine del secondo incontro del progetto “Storia interattiva nelle scuole”, gli alunni della classe quarta A della primaria Tumiati hanno deciso di dare una risposta alle numerose domande emerse. Hanno deciso di invitare in classe Anna Maria Bovinelli, presidente del Circi e maestra dei bambini durante i loro primi anni di scuola. Dopo i primi emozionanti momenti, i ragazzi sono entrati nelle vesti di veri e propri cronisti. Numerose le domande.

Che cosa significa Circi, quando è nato e di cosa si occupa?

"Circi è il Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia ed è nato nel 1985 con lo scopo di promuovere a livello locale una più attenta cultura per l’infanzia e l’adolescenza. Il settore di iniziativa su cui ha preso avvio l’attività dell’Associazione è stato quello della promozione dell’affido familiare attraverso momenti di sensibilizzazione pubblica. Le attività in questo ambito sono state promosse in collaborazione con i servizi sociali del territorio. Ora l’Associazione si prefigge di valorizzare e promuovere le risorse del volontariato familiare e una riflessione sui mutamenti dei rapporti educativi nella nostra società. A partire dal 1987 il Circi ha collaborato con il Comune per promuovere servizi per la prima infanzia e la famiglia (“Isola del tesoro”, “Centri per le famiglie”). Nel 1994 è stato attivato Biblù, autobus biblioteca presso i reparti Pediatrici dell’Ospedale Sant’Anna di Corso Giovecca e nel 2012 nasce la BibliotecaBlu di Cona assieme al nuovo ospedale. Purtoppo, in seguito alla pandemia la BibliotecaBlù è stata chiusa e le Associazioni non hanno potuto accedere all’ospedale.

Chiara, Benedetta, Andrea, Lorenzo

Che cos’era esattamente la biblioteca blu? Ci può raccontare qualcosa?

"Era una biblioteca per bambini e ragazzi ricoverati presso il Dipartimento Pediatrico dell’Arcispedale Sant’Anna, in una sala accogliente, arredata e piena di libri e giochi. Prima del trasferimento dell’ospedale a Cona, esisteva il Biblù: un autobus biblioteca parcheggiato nell’ospedale Sant’Anna in Corso Giovecca ideato con lo scopo di dare supporto ai bambini degenti. Mediante la BibliotecaBlu il Circi si è adoperato per accogliere e ridurre al minimo le sofferenze dei bambini ricoverati"

Chi se ne occupava? Da chi era gestita?

"Era gestita da un gruppo di volontari dell’Associazione CIRCI che si turnava nell’arco della settimana, assicurando interventi di animazione, prestito libri e momenti di lettura. Il gruppo di volontari era affiancato da una bibliotecaria"

Gaia, Francesca, Angelica e Sandra

Chi può diventare volontario della BibliBlu?

"Tutti possono diventare volontari della biblioteca in ospedale, purchè maggiorenni. Prima di iniziare l’attività si prevede un incontro individuale con il responsabile del progetto, cui seguono corsi di formazione e incontri mensili di aggiornamento e confronto fra i volontari".