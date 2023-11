"Biblioteca e municipio, progetti pronti e finanziati"

CENTO

I lavori post-sisma per ridare vita al Teatro Borgatti sono partiti e il cantiere sta procedendo, ma nel cuore di Cento ci sono ancora due luoghi feriti dal 2012 che mostrano la ferocia delle scosse di 11 anni fa. Se da una parte c’è la grande gioia di due luoghi riaperti o in via di guarigione, per la residenza storica municipale e la biblioteca, i tempi paiono essere ancora lunghi, pur procedendo. "Per la residenza municipale stiamo affrontando gli ultimi dettagli con la struttura commissariale composta anche dalla Soprintendenza, su alcuni dettagli relativi alla colonne del portico – spiega il sindaco Edoardo Accorsi - Dovremmo essere arrivati a buon punto e spero a breve di poter ottenere il via libera. Siamo in una normale fase interlocutoria per concludere la parte amministrativa che poi darà il via alla messa a gara dell’opera. I dettagli in discussione sono importanti per questa che è un’opera molto complessa, patrimonio culturale e artistico. Dovremmo essere vicini all’arrivo". Poi l’attenzione si sposta sul settecentesco Palazzo Scarselli, più indietro nell’iter di recupero. "Sulla biblioteca abbiamo presentato la progettazione da tempo e siamo nelle fasi iniziali – prosegue il primo cittadino - Questo perché al nostro arrivo alla struttura commissariale mancava la progettualità. C’era solo una fase interlocutoria. Siamo nelle fasi iniziali. Sarebbe illusorio dire che si può fare tutto in 5 anni quando in 10 è stato fatto pochissimo. A proposito di biblioteca stiamo facendo tutti i confronti tecnici per tornare il prima possibile in Rocca". Focalizza poi su un punto importante e cioè le risorse economiche. "La cosa importante è che per tutte le progettualità abbiamo ottenuto le risorse che mancavano per via del caro materiali – sottolinea Accorsi - Ovviamente come amministrazione stiamo agendo per priorità che è stata fino ad oggi l’inaugurazione della Pinacoteca, contemporaneamente l’inizio del cantiere del Borgatti e la conclusione dell’approvazione della progettualità sulla residenza municipale e la presentazione di tutto ciò che mancava. Stiamo mantenendo le promesse e gli impegni che ci eravamo presi. Era importante presentare le progettualità ma fino a quando non risolviamo il tema della residenza municipale le risorse le stiamo concentrando lì".

E se gli iter per questi immobili pubblici stanno proseguendo, ci si domanda se in piazza rimarrà testimone del sisma la cosiddetta Casa Bastelli. "Lì la cosa è molto complicata perché sul privato, il pubblico non ha la possibilità di intervenire – conclude Accorsi - Eravamo intervenuti nel far si che la proprietà tenga il tutto in maniera decorosa".

Laura Guerra