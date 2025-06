Biblioteca Impastato e Factory Grisù. Rassegna con autori da non perdere

Da quest’anno la Biblioteca comunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore ha avviato una nuova collaborazione con Grisù 451, nell’ambito della rassegna estiva Grisù Summer Reading che si svolge in questi mesi presso il Consorzio Factory Grisù a Ferrara e propone su Portomaggiore quattro presentazioni ed incontri con autori e autrici da non perdere. La collaborazione tra la Biblioteca di Portomaggiore e il Grisù Summer Reading era nell’aria da molto tempo, il direttore artistico di Grisù 451, Paolo Panzacchi, era stato infatti ospite della Biblioteca come autore con il romanzo "Fantasmi". Dopo quella presentazione sono iniziati i primi ragionamenti e incontri per portare alcune iniziative anche a Portomaggiore.

"Dopo il successo della prima presentazione organizzata il 28 marzo al Verginese – afferma il vicesindaco Francesca Molesini, che ha delega alla Cultura – che ha visto la premiazione dei finalisti della terza edizione del concorso letterario di narrativa promosso da Grisù 451 - Festival delle parole, organizzato dall’associazione 451, la cui giuria era composta dal Gruppo "Chiave di Lettura", si è deciso di proseguire e calendarizzare altri incontri estivi in Biblioteca".

Si comincia oggi quando Morena Pedriali Errani presenterà il suo libro "Il cielo sopra Gaza non ha colori" – Giulio Perrone Editore. A moderare l’incontro Paolo Panzacchi. Venerdì 27 giugno alle 18.30 Andrea Cotti presenterà il suo libro "Febbre alta" – Piemme Edizioni insieme a Guglielmo Mauti. Mercoledì 9 luglio alle 18.30 ospite della rassegna a Portomaggiore Odette Copat con il libro "Come si esprime un desiderio" Edizioni Bompiani. Venerdì 18 luglio Enrico Pandiani presenta il libro "Rimorsi" – Ed. Rizzoli con Guglielmo Mauti. Durante gli incontri sarà possibile acquistare insieme ai libri delle autrici e degli autori anche i vini proposti in abbinamento.