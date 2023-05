Biblioteca, incontro al parco

Torna oggi l’appuntamento con ‘Al parco con… la BiblioApe’, che farà tappa a Coccanile. L’appuntamento è fissato per le 17 nell’area verde di via Carrara, dove la biblioteca su ruote, con un catalogo di circa duemila volumi, sarà a disposizione per il prestito dei migliori libri e per tutte le età. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca Anne Frank e Le Pagine, prevede anche lo spettacolo ‘Ho visto un pesce volare’. L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito. Per tutte le informazioni sulla rassegna ‘Tutti giù per terra’, è possibile contattare il numero 0532-864633, o inviare una mail all’indirizzo: [email protected] La rassegna di eventi e attività gratuite proseguirà sino al 26 luglio.