Biblioteca Niccolini, orchestra di flauti

Concerto di Auguri di Natale oggi alle 17 a Casa Niccolini. La Biblioteca di via Romiti diventerà di nuovo sede di musica per ragazzi, ospitando la Flauti Junior Orchestra. È un ensemble mono strumentale di flauti traversi delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale delle città. Le docenti Morena Mestieri, Valeria Astolfi, Laura Zavatti, Federica Martelli e Mariangela Patrono hanno coinvolto gli allievi degli indirizzi musicali De Pisis, Boiardo e Bonati, allargandolo anche agli ex alunni e partecipando loro stesse all’esecuzione. Il programma spazierà da celeberrime composizioni di Handel alle colonne sonore di John Williams, passando attraverso, Beethoven, Rossini e Ciaikovskij. La partecipazione del pubblico è a ingresso libero.