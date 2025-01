Biblioteca, oltre 10mila presenze e 12mila prestiti

"C’è tanta voglia di cultura e conoscenza a Bondeno. Lo dimostrano i numeri annuali degli accessi, dei prestiti e anche delle nuove iscrizioni, tutti ragguardevoli". Così l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri, commentando il virtuoso prospetto della Biblioteca Comunale “Meletti”. Nel 2024, infatti, le presenze complessive sono state pari a 10.419, mentre il numero dei prestiti ha raggiunto il valore – ancora più alto – di 12.352, a certificazione del fatto che una larga parte degli utenti ha una frequenza della struttura regolare e continuativa. Sono cresciuti nettamente anche i nuovi iscritti al servizio, 150 in più, dei quali oltre la metà sono studenti. "Una struttura da sempre punto di riferimento per la conoscenza, ma che anno dopo anno è capace di innovare e rinnovarsi – sottolinea ancora Poltronieri, riferendosi anche al dato sul nuovo materiale catalogato nel 2024, pari a 427 volumi in più a disposizione dei fruitori –. Con la collaborazione del personale e dell’associazione Bondeno Cultura, poi, durante l’anno organizziamo periodicamente incontri con gli autori, mostre artistiche e premiazioni di concorsi, cercando di diffondere l’arte in tutte le sue manifestazioni". Negli ultimi dodici mesi, è poi proseguito con cadenza quasi mensile il nuovo gruppo di lettura, che ha coinvolto svariati utenti nella lettura e nel dibattito su alcuni volumi presenti in catalogo. Non sono mancate nemmeno le occasioni utili a far conoscere la struttura a giovani e giovanissimi, "sia grazie al libro omaggio che spetta di diritto a ogni nuovo nato nel Comune – prosegue l’assessore –, sia con la divulgazione alle scuole delle attività condotte nella Biblioteca".