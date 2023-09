Biblioteca viaggiante per ragazzi

Sabato 23 settembre alle 10.30 appuntamento imperdibile a Portomaggiore con la Biblioape della Cooperativa Le Pagine in piazzetta ex Duomo, davanti al municipio.

La Biblioape è una biblioteca per bambini e ragazzi montata a bordo di un’Apecar. La biblioteca viaggiante sarà accompagnata dalle narrazioni di Antonella Antonellini e Lorenzo Magnani della cooperativa Le Pagine, che presenteranno a bambini e famiglie racconti e drammatizzazioni ispirate dai più grandi libri per l’infanzia.

Al termine della narrazione, la BiblioApe si aprirà ai bambini per permettere di conoscere e prendere in prestito libri provenienti dalla biblioteca comunale "Peppino Impastato".

La Biblioape prima di arrivare in piazzetta farà una tappa in biblioteca per fare un carico di libri; per chi volesse seguirla in bicicletta l’appuntamento sarà in piazza della Repubblica insieme a Fiab alle 9.45.

Sarà possibile prendere in prestito i libri della biblioteca "Peppino Impastato" e anche iscriversi al Polo Bibliotecario Ferrarese. Info: 0532-323246.

f. v.