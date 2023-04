’Biblioteca Vintage’, con libri a un euro

Partita nell’antico chiostro dei frati Cappuccini l’iniziativa "Biblioteca Vintage", che sino al 30 aprile metterà in vendita, al modico e simbolico prezzo di 1 euro, libri nuovi e usati di narrativa, saggistica e arte per bambini. Testi doppi o posseduti in più copie, destinati altrimenti al macero. Si tratta di volumi della biblioteca comunale "Bertoldi", non indirizzati al prestito, obsoleti, non ricercati, scartati dopo un lavoro di riordino e svuotamento degli scaffali. I proventi della vendita verranno utilizzati per sostenere attività laboratoriali, di invito e promozione alla lettura per i più piccoli. Un altro obiettivo è comunque anche quello di attrarre un maggior numero di utenti, in particolare durante l’affluenza di visitatori e turisti nel corso di manifestazioni cittadine. Per chi fosse interessato l’accesso è consentito tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 19 e le domeniche dalle 15.30 alle 18.30. Info allo 0532330264. "Si tratta di un’occasione imperdibile – si legge nella delibera di giunta, avallata della dirigente bibliotecaria Benedetta Bolognesi – per rinnovare ed ampliare la propria personale dotazione di testi, alimentare il piacere della lettura e sostenere le attività culturali della Biblioteca" (foto d’archivio). Intanto il Centro di Documentazione storica di Longastrino ha promosso la pubblicazione de "I Racconti del Palazzone, di Filo" di Agide Vandini.