Biblioteche, giorni di chiusure

In occasione dei ponti del 25 aprile e primo Maggio, per alcune biblioteche comunali sono previste variazioni dei servizi al pubblico. La biblioteca Giorgio Bassani e la biblioteca di Casa Niccolini saranno chiuse domani. La biblioteca Dino Tebaldi sarà chiusa venerdì 2 maggio, così come l’Archivio storico comunale. L’orario delle restanti biblioteche rimarrà invariato se non nelle giornate di oggi, festa del patrono, del 25 aprile, anniversario della Liberazione, e primo maggio, festa del Lavoro, in cui tutte le strutture del servizio biblioteche e archivi comunali rimarranno chiuse.