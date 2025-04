Biblioteche sotto i bombardamenti. La guerra e le sorti degli archivi

In vista dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la biblioteca comunale Ariostea propone un pomeriggio di studi e approfondimenti, oggi alle 16 in sala Agnelli (via Scienze 17) sul tema delle sorti di archivi e biblioteche di Ferrara durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. L’incontro, che sarà introdotto da Grazia Maria De Rubeis (dirigente Servizio biblioteche e archivi del Comune), prevede interventi di Mirna Bonazza (biblioteca comunale Ariostea), Davide Guarnieri (Archivio di Stato), Corinna Mezzetti (Archivio storico comunale), Riccardo Piffanelli (Archivio storico diocesano). Modera l’incontro Andrea Marchesi (biblioteca Ariostea).

Secondo il documento ‘Pro Cab 119-34’ del 7 aprile 1944, redatto dal quartier generale della Maaf (Mediterranean Allied Air Forces), Ferrara rientrava nel ‘gruppo C’ delle 24 città italiane (tra cui Bologna, Modena, Siena e Verona) che pur conservando "edifici storici e religiosi di sempiterno valore per la civiltà" contenevano anche obiettivi militari tali da giustificarne il bombardamento diffuso, con accettazione incondizionata di tutti i danni derivanti. Dal 29 dicembre 1943 al 19 aprile 1945 furono registrate sul territorio ferrarese 276 incursioni delle forze aeree angloamericane, di cui 21 nel capoluogo. Nel complesso il centro urbano delimitato dalla cerchia delle mura, oltre la parte esterna sino alle stazioni ferroviarie, al canale Volano e ai sobborghi di San Luca e San Giorgio ebbe oltre il 40% di case distrutte o inabitabili, con più di mille vittime civili, decine di migliaia di sfollati, 41 chiese devastate, 34 palazzi antichi danneggiati.

Attraverso due iniziative pubbliche, promosse e curate dall’Ariostea, si porta all’attenzione di cittadini e studiosi il tema delle sorti del patrimonio culturale di Ferrara durante gli anni del regime e nelle convulse fasi dell’entrata in guerra del Paese: il primo appuntamento è dedicato alle fonti "del sapere e della memoria" custodite in archivi e biblioteche, mentre il secondo pomeriggio – in autunno – si concentrerà sulle vicissitudini dei beni artistici di musei e chiese.