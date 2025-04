Bici e cartelli, il sindaco: "E’ ok"

"Vorrei solo che fossero rispettate le regole, quando c’è un divieto va fatto rispettare". E’ l’appello di Marinella Massarenti la cui abitazione si affaccia sullo stradello poco distante dalla via Pomposa lungo il quale ogni giorno transitano decine e decine di ciclisti. "Il divieto è chiaro – prosegue –, se è un percorso pedonale le biciclette non devono passare e se qualche volta chi deve far rispettare questo divieto elevasse qualche sanzione non sarebbe male. Diversamente se questo percorso è per ciclisti, credo non sia a norma rispetto alle altre ciclabili presenti nel nostro comune. E comunque pedoni e ciclisti in uno spazio così stretto si disturbano a vicenda. Lo penso io come altre delle persone che abitano in queste case che si affacciano qui. Senza contare il disturbo che i ciclisti, spesso vere e proprie frecce, creano alla colonia felina nei pressi dello stradello. La domenica passano anche tanti nonni con i loro nipotini, i ciclisti gli passano accanto a velocità sostenuta".

"Credo che la cittadina abbia male interpretato la cartellonistica – spiega il sindaco Alice Zanardi – il divieto per le bici vale solo per il breve tratto di duecento metri in strada sterrata dietro l’idrovora posta sul canale. Una deviazione necessaria in attesa del completamento dei lavori del ponte che supera il canale che si immette nel Galvano. È un divieto perché i ciclisti vadano con le bici a mano, è un tratto sterrato. Il divieto a loro salvaguardia. Per le colonie feline vedremo cosa fare. Anche io amo i gatti".