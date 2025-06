"Bici e monopattini non rispettano il codice"

Caro Carlino,

scrivo la presente per segnalare problemi di circolazione stradale all’incrocio fra Via San Romano e Via Carlo Mayr, dove il passaggio pedonale viene attraversato da ciclisti e addirittura da soggetti su monopattini senza scendere dal mezzo e senza rallentare, esponendosi così a sanzioni e, soprattutto, a seri rischi per la sicurezza, convinti di avere la precedenza. Molti, infatti, pensano che andare in bicicletta sia privo di responsabilità, ma non è così. Anche chi pedala ha il dovere di rispettare la segnaletica, i semafori, le precedenze e tutte le altre norme che garantiscono una convivenza sicura tra gli utenti della strada. L’educazione stradale non è un’esclusiva di chi guida auto o moto: riguarda tutti. Il Codice della Strada è chiaro: il passaggio sulle strisce è riservato ai pedoni. Se sei in bici o su monopattini e vuoi attraversare devi scendere e procedere a piedi. Solo così il ciclista assume lo “status” di pedone e ottiene la precedenza da parte dei veicoli. Al contrario, chi attraversa restando in sella rischia una sanzione e, in caso di incidente, anche la responsabilità assicurativa e legale.

Massimo Chiarelli