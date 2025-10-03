Bici elettriche, la rivoluzione delle colonnine

Sono partiti i lavori del progetto "Promozione della mobilità ciclabile nel territorio di Fiscaglia" con un investimento complessivo di 440mila euro dei quali 396mila a finanziati a fondo perduto dalla RegioneEmilia-Romagna. L’investimento prevede la realizzazione di dodici colonnine di ricarica per biciclette elettriche, dieci di manutenzione per biciclette tradizionali ed e-bike, cinquantaquattro nuove rastrelliere posizionate in punti strategici quali scuole, piazze, stazioni, darsene, centri sportivi, ambulatori e cimiteri nonché due strutture digitali per il monitoraggio dei flussi ciclistici e la raccolta di dati utili a futuri sviluppi, ma anche una zona a traffico limitato ciclopedonale nel cuore di Migliaro, per rendere più sicuro un tratto oggi molto trafficato.

"Realizzazioni che verranno installate - esordisce il sindaco Fabio Tosi - in tutte le località del territorio per una valorizzazione complessiva e frutto di una visione del futuro che non vuole dimenticare nessuna realtà, questo porterà ad una molto più ampia valorizzazione del turismo cosiddetto lento. Vorrei precisare - prosegue il primo cittadino fiscagliese - come i bandi siano per specifici interventi e quello che ci siamo aggiudicati era specifico per questo tipo di investimenti onde evitare inutili incomprensioni. Noi stiamo lavorando per essere sempre più protagonisti del nostro futuro e allo stesso tempo rendere sempre più attrattivo il territorio di Fiscaglia e, molto probabilmente, anche grazie a questo obiettivo, che rientra nella mission del nostro operare quotidiano, siamo fra i pochi comuni che vedono un incremento della popolazione rispetto ad una serie di indicatori negativi a livello provinciale sull’andamento demografico.

Non solo nuove strutture, ma una realizzazione che valorizza il territorio - prosegue - lo apre al cicloturismo e lo predispone per la connessione alle grandi ciclovie nazionali come la "VenTo" e l’"Adriatica" attraverso la rete di cammini locali tra i quali il recente "Cammino della Corba", percorso orgogliosamente realizzato dall’amministrazione comunale insediatasi con me da alcuni anni. Con questo intervento Fiscaglia avanza verso un futuro più verde e accogliente, un territorio che non si attraversa soltanto, ma che si vive nel quale ci sarà meno inquinamento, con una più alta qualità della vita, dove ci sono paesaggi rigenerati e nuove opportunità di sviluppo legate al turismo lento e sostenibile. Continuiamo dunque - conclude il sindaco Fabio Tosi - a lavorare verso una Fiscaglia sempre più protagonista e interconnessa".

Claudio Castagnoli