’Bici in vigna’ con settanta iscritti

E’ stato un successo "Bici in Vigna" il tour sulle due ruote per tutti gli appassionati di questo modo lento ma estasiante, di scoprire il meraviglioso territorio deltizio, svoltosi domenica scorsa. La manifestazione organizzata da Massimo Biolcatti, referente Fiab Codigoro "Pedale Stanco" e Matteo Mingozzi del direttivo ha visto la partecipazione di 66 ciclisti, erano settanta gli iscritti, ma qualcuno ha disdetto per problemi. Appassionati delle due ruote provenienti anche da fuori regione e quelli più lontani sono venuti dal Friuli e da Mantova, Rovigo, Cesena, Ravenna, Adria, Mirandola tanti da Ferrara ed una ventina di locali soci Fiab. "Siamo molto soddisfatti - dicono Biolcatti e Mingozzi – per il numero di partecipanti".