Bici, laboratori, musica e ottime degustazioni: torna ’Lôm a mêrz’

L’antica tradizione de ’Lôm a mêrz’ torna ad Argenta, l’appuntamento è per venerdì alle 20.30; i festeggiamenti continuano sabato marzo con l’associazione Far Gravel che, in collaborazione con Agrilocanda Val Campotto, organizza un pomeriggio di bici, laboratori a tema e cena tradizionale. Il programma dei Lumi di marzo è articolato, prevede l’inaugurazione della mostra documentale ’Giacché sotto questo cielo vi ha d’aria umida e grossolana pochi nascono per le belle lettere’. Poi una maratona di lettura di documenti e racconti dedicati alla storia della scuola pubblica nell’argentano a partire dall’Unità d’Italia, in collaborazione con Cafca, il Centro argentano di formazione culturale degli adulti. Non da ultimo una degustazione di prodotti del territorio a cura di diverse aziende agricole della zona. Ci sarà anche della musica, in particolare dei canti della tradizione popolare in collaborazione con la corale Giuseppe Verdi. Da ultimo l’accensione del fuoco, un rogo propiziatorio. Il Comune di Argenta aderisce come di consuetudine alla rassegna ’Lôm a mêrz’, promossa dall’associazione ’Il lavoro dei contadini’ e che coinvolge gran parte della Romagna, territorio dove questa tradizione viene ancora oggi celebrata nelle campagne. Il filo rosso di questa edizione, ’A scuola attraverso i campi’, è la vita dei bambini delle famiglie contadine tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. I ’Lumi di marzo’ rappresentano un simbolo di rinnovamento e speranza, con la luce che inizia a prevalere sulle tenebre invernali, preannunciando l’arrivo della primavera. La tradizione era legata al mondo rurale, segnava l’inizio della stagione nei campi, periodo in cui si nutrivano speranze di una buona raccolta e di un anno prospero. La luce non era solo un simbolo di cambiamento stagionale, ma anche di benedizione.

f.v.