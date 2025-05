Bici ’turistiche’ sgonfie: "Critiche anche sui social"

Quelle dodici bici ‘turistiche’ a pedalata assistita lasciate a sé stesse e sgonfie in piazza Aldo Moro. "Volevo noleggiare una bicicletta elettrica messa a disposizione dal Comune. Le ho trovate tutte sgonfie. Siamo in primavera. Mi auguro che si provveda alla manutenzione". L’appello lanciato sui social, scorre in queste ore. Tanto che anche l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, per ‘mettere una pezza’ ad una polemica che infervora in giorni di ponti festivi, non resiste, risponde e incalza: "Le biciclette avrebbero dovuto essere tolte dai giardini, per i lavori di riqualificazione che sono in corso, già due mesi fa – tuona Vincenzi - . La ditta che avrebbe dovuto venire a spostare tutto l’apparato che sostiene le bici, compreso l’impianto elettrico, non è ancora venuta. E ci sta creando problemi ai lavori dei giardini". In Piazza Aldo Moro infatti, ci sono transenne ed è evidente la movimentazione del terreno. Sono in corso i lavori di riqualificazione, per 330 mila euro. Preparano la nuova veste agli storici giardini di Cioch, in pieno centro storico. Il cantiere sta procedendo per stralci funzionali, affinché parti dell’area verde siano sempre fruibili. Ma per quelle bici, ancora una volta, qualcosa non va: "Abbiamo sollecitato la ditta più volte – spiega l’assessore in riferimento a queste settimane di cantiere che era annunciato ed è in atto - ma purtroppo ultimamente le cose non vanno più nella direzione giusta a causa della mancanza di lavoratori". E continua: "Non sempre – ammette Vincenzi – troviamo ditte disponibili per fare i lavori. Chiunque conosca un po’ il mercato del lavoro ne è consapevole". Resta il fatto che la promozione turistica di Bondeno viaggia anche sulle due ruote, che non ‘viaggiano’ come dovrebbe andare. E sono stati in tanti, in questi anni, ad accorgersene e a segnalarlo. Basti pensare che solo l’applicazione, che si ‘scarica’ sul cellulare ed è fondamentale per chi vuole noleggiare la bici, costa al Comune 1.335 euro all’anno. Non è altro che un click. Non è tutto. Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd, aveva presentato un’interrogazione in consiglio comunale, per chiedere il ‘punto’ di come fosse utilizzato il servizio. Nel luglio scorso si era così appreso che, in circa due anni, avevano utilizzato le bicilette 270 persone e il totale dei pagamenti attraverso l’app era stato di 792 euro. Costano all’amministrazione comunale 3.600 all’anno solo di gestione. L’investimento iniziale, era stato invece, come ricorda Corradi "di 86 mila euro". Ma c’erano anche quelle collocate alla stazione dei treni, che sono state ‘spogliate’ e messe fuori uso dai vandali.

Claudia Fortini