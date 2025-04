’Biciclettata musicale’ tra Burana e Pilastri: "Durante il tragitto sono previsti concerti"

Tempo di passeggiate in bicicletta. Domenica 27 aprile, si terrà un evento unico che unisce la bellezza della campagna alla magia della musica. E’ la "Biciclettata Musicale" tra Burana e Pilastri.

La giornata inizierà alle 14:30 a Burana, con arrivi e iscrizioni presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore, dove si terrà un concerto d’organo. Successivamente, i partecipanti partiranno in bicicletta lungo la via Ponti Santi, diretti a Pilastri. Per chi non potrà pedalare, sarà disponibile un servizio di trasferimento in auto.

La prima sosta è prevista in località "L’Ariosta", dove il Gruppo Vocale Euphone si esibirà in un concerto di frottole e madrigali a cappella. I partecipanti avranno anche l’opportunità di incontrare Raffaele Vacchi, allevatore di pecore.

L’arrivo a Pilastri è previsto percorrendo lo stradone delle famiglie Rossetti, dove la Filarmonica di Scortichino offrirà un momento musicale presso il Centro Sociale.